13 мая, 01:40

Глебов — об уходе Лички: «Обидно, когда не можешь добиться результата и это приводит к отставке тренера»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал отставку главного тренера Марцела Лички.

«Конечно, обидно, когда ты не можешь добиться результата и это приводит к отставке тренера. Но это часть футбола — такое не в первый раз происходит. Когда я играл в «Ростове», от нас уходил Валерий Георгиевич Карпин, хотя проработал он там очень долго. И никто от этого не застрахован. Так что нам сейчас надо идти дальше и попытаться хорошо закончить сезон, выиграв еще два матча: у «Акрона» и «Краснодара», — приводят слова Глебова «Известия».

«Динамо» объявило об уходе Лички 1 мая. Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

Под руководством Гусева «Динамо» одержало 2 победы в 2 матчах РПЛ. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице с 53 очками.

Источник: Известия
  • lemikhov.gena@mail.ru

    Главное,чтобы руководство помогало,поддерживало,а не смотрело со стороны,как с Личкой.А с этим проблема.

    13.05.2025

  • dimbrok

    " Под руководством Гусева «Динамо» одержало 2 победы в 2 матчах РПЛ...": таки может-это реально, вариант? Р. Гусев - гл. тренер на следующий сезон :thinking:. Почему бы и нет?

    13.05.2025

