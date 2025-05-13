Глебов — об уходе Лички: «Обидно, когда не можешь добиться результата и это приводит к отставке тренера»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал отставку главного тренера Марцела Лички.

«Конечно, обидно, когда ты не можешь добиться результата и это приводит к отставке тренера. Но это часть футбола — такое не в первый раз происходит. Когда я играл в «Ростове», от нас уходил Валерий Георгиевич Карпин, хотя проработал он там очень долго. И никто от этого не застрахован. Так что нам сейчас надо идти дальше и попытаться хорошо закончить сезон, выиграв еще два матча: у «Акрона» и «Краснодара», — приводят слова Глебова «Известия».

«Динамо» объявило об уходе Лички 1 мая. Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

Под руководством Гусева «Динамо» одержало 2 победы в 2 матчах РПЛ. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице с 53 очками.