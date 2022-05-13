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Сегодня, 11:17

Семак поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Спартака»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— С чем связано падение «Спартака»?

— Есть люди, которые ставят оценку выступления команды. Что касается нашей подготовки, то «Спартак» набрал приличный ход и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата, ведь команда вышла в финал Кубка России. Дома при своих болельщиках соперники постараются сыграть как можно лучше. Мы настраиваемся на победу, в предыдущем матче против «Химок» мы были мотивированными и в следующем отдадим все силы, чтобы сыграть как можно лучше. Команда соперника хорошо укомплектована, хорошие игроки собраны. Интересно будет сыграть.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
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 - : -
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