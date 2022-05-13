Семак поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— С чем связано падение «Спартака»?

— Есть люди, которые ставят оценку выступления команды. Что касается нашей подготовки, то «Спартак» набрал приличный ход и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата, ведь команда вышла в финал Кубка России. Дома при своих болельщиках соперники постараются сыграть как можно лучше. Мы настраиваемся на победу, в предыдущем матче против «Химок» мы были мотивированными и в следующем отдадим все силы, чтобы сыграть как можно лучше. Команда соперника хорошо укомплектована, хорошие игроки собраны. Интересно будет сыграть.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая.