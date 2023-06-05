Семак — о сезоне: «Мы прибавили, все прошло очень хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу команды в текущем сезоне.

«Сезон прошли очень хорошо и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата. Если с прошедшими сезонами сравнивать, то в этом мы прибавили во многих аспектах. Качество наших игроков позволило нам без спадов пройти весь сезон, все было максимально ровно. Этот сезон был одним из лучших, безусловно», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.