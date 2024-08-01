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Семак — о матче с «Ростовом»: «Готовимся исходя из нынешнего состояния команды»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ-2024/25.

— Отталкиваться от последней игры с «Ростовом»? Все абсолютно индивидуально. Мы смотрим, насколько меняется команда, меняется ли ее стиль игры. Игроки находятся в разной форме.

С нашего последнего матча против «Ростова» в чемпионате прошло два месяца (команды играли 25 мая, «Зенит» победил 2:1. — Прим. «СЭ»). Это большой срок для футбольной команды. Мы готовимся исходя из нынешнего состояния команды. Мы прекрасно знаем, как играет «Ростов», и «Ростов» так же прекрасно знает, как мы играем. «Ростов» всегда старается играть активно, агрессивно. Против таких команд всегда приятно играть, — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет в субботу, 3 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Ростов
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
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15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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