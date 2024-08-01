Ахметов и Родригао пропустят матч «Зенита» с «Ростовом»

Два игрока «Зенита», полузащитник Ильзат Ахметов и защитник Родригао, пропустят матч 3-го утра РПЛ против «Ростова», сообщил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

По словам Семака, Ахметов продолжает восстановление, но уже фрагментарно занимается в общей группе. Что касается Родригао, его появления ждали немного раньше, но его возвращение затягивается.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет в субботу, 3 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.