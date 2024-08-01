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Сегодня, 11:31

Ахметов и Родригао пропустят матч «Зенита» с «Ростовом»

Алексей Михайлов
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Два игрока «Зенита», полузащитник Ильзат Ахметов и защитник Родригао, пропустят матч 3-го утра РПЛ против «Ростова», сообщил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

По словам Семака, Ахметов продолжает восстановление, но уже фрагментарно занимается в общей группе. Что касается Родригао, его появления ждали немного раньше, но его возвращение затягивается.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет в субботу, 3 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ильзат Ахметов
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Ростов
7
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Акрон – Динамо
 - : -
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Зенит – Ростов
 - : -
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 - : -
4.08 15:30
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