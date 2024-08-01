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Ерохин — о матче с «Ростовом»: «Игры с ними всегда очень сложно складываются»

Алексей Михайлов
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ-2024/25.

«Все знают и видят, как играет «Ростов». Матчи с ними всегда очень сложно складываются. Думаю, что этот матч не будет исключением. Играя через три дня на четвертый мы имеем достаточно времени для восстановления. Кто-то больше нагрузки получил, кто-то меньше – тут все стандартно.

«Ростов» при Карпине? Что касается рисунка игры – как я понимаю, они стараются играть в комбинационный футбол, выходить из обороны через пас. Ничего сильно нового, наверное, в этой игре не будет. Скорее всего, они будут придерживаться своей игры», – сказал Ерохин на пресс-конференции.

Матч «Зенит» – «Ростов» пройдет в субботу, 3 августа. Начало – в 20.00 по московскому времени.

Александр Ерохин
ФК Зенит
ФК Ростов
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