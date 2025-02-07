Комличенко объяснил, за счет чего усиливается «Ростов» в трансферное окно

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко объяснил, за счет чего усиливается «Ростов» в трансферное окно.

— Многие команды потратили большие деньги в это окно. Но не «Ростов».

— У нас академия, мы усиливаемся за счет молодых российских ребят. Все знают нашу ситуацию, не приходится на что-то жаловаться.