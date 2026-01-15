Семак — об уходе Жерсона из «Зенита»: «Думаю, это вызвано прежде всего его желанием попасть на чемпионат мира»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак предположил, чем был обусловлен уход полузащитника Жерсона из клуба.

10 января сине-бело-голубые сообщили, что Жерсон продолжит карьеру в «Крузейро».

«Я думаю, что это вызвано прежде всего его желанием играть в национальной сборной, попасть на чемпионат мира. Он считает, что шансов в Бразилии будет больше для того, чтобы попасть в состав национальной сборной. Для клуба это выгодное предложение. И здесь мы отталкиваемся от интереса игрока и клуба», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Ранее Жерсон заявил, что не жалеет о периоде, проведенном в питерской команде.

28-летний бразилец выступал за «Зенит» с лета 2025 года. Он забил 2 гола в 15 матчах во всех турнирах.