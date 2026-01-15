Семак: «Зенит» начал зимние сборы в привычном режиме»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о задачах команды на первом учебно-тренировочном сборе в Катаре.

«Настроение хорошее, добрались хорошо. Условия прекрасные для первого сбора, все в привычном режиме. Привычные задачи. Сначала мы будем проводить тестирование, будем втягиваться в работу. То есть все те цели и задачи, которые стоят перед командой на первых сборах, будем постепенно выполнять. Начнем завтра одно тестирование, послезавтра проведем второе тестирование и потихоньку в двухразовом режиме будем работать, чтобы набрать ту форму и те кондиции, которые позволят играть контрольные матчи», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Тренер добавил, что в рамках первого сбора у сине-бело-голубых запланировано два товарищеских матча.

После 18 туров РПЛ питерцы с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице.