Дивеев — о фото в форме «Зенита»: «Начинаем новый этап»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал первые фотографии в форме нового клуба.

«Начинаем новый этап», — написал футболист в своем Telegram-канале.

«Зенит» обменял форварда Лусиано Гонду в ЦСКА на Дивеева. 26-летний защитник подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Дивеев является хорошим приобретением для клуба.