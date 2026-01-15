Жерсон — о периоде в «Зените»: «Я ни о чем не жалею»

Полузащитник «Крузейро» Жерсон ответил, почему ему не удалось ярко проявить себя в «Зените».

28-летний бразилец перешел в питерскую команду из «Фламенго» летом 2025 года. 10 января сине-бело-голубые сообщили, что Жерсон продолжит карьеру в «Крузейро».

«У меня был сезон [во «Фламенго»] с большим количеством игр. Я получил травму и вернулся почти в конце сезона. Это был опыт, повлиявший на мою жизнь. Я ни о чем не жалею. Это был мой выбор, иногда мы делаем правильный выбор, иногда — неправильный», — цитирует Жерсона ESPN.

Футболист отметил, что в России его хорошо приняли, и он благодарен «Зениту» за предоставленную возможность.

Жерсон провел за российскую команду 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.