Семак — о втором месте «Зенита» в РПЛ: «Переживем. Клуб будет идти и двигаться вперед»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в комментарии для «СЭ» оценил завершившийся сезон РПЛ для сине-бело-голубых.

— Тяжелый сезон получился в эмоциональном плане?

— Естественно, хотели порадовать своих болельщиков. В этот раз не получилось. Переживаем, переживем. Клуб будет идти и двигаться дальше вперед.

По итогам сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали РПЛ завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на один балл. До этого сине-бело-голубые становились чемпионами страны шесть сезонов подряд.