Карпин поздравил «Краснодар» с чемпионством

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил «Краснодар» с первым чемпионством в истории клуба.

— В первую очередь поздравляю «Краснодар» с победой в РПЛ. Это большое достижение для клуба и Сергея Николаевича Галицкого. Особенно рад за ребят, с которыми успел поработать в сборной, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Также главный тренер национальной команды объяснил вызов всего одного игрока «Краснодара» на BetBoom матчи сборной с Нигерией и Белоруссией. Тренерский штаб назвал окончательный состав 25 мая. В него попал только вратарь «быков» Станислав Агкацев.

— В расширенном списке были также Черников и Кривцов. Но у Александра Черникова есть повреждение, ему потребуется небольшая операция, поэтому вызывать его не было смысла. Никита Кривцов не попал в окончательный состав, так как на его позицию в центре поля вызваны другие игроки, — добавил Карпин.

«Краснодар» в субботу, 24 мая разгромил московское «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ — 3:0. Команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России.