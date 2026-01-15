Семак: «Зениту» нужен был игрок с российским паспортом хорошего уровня. И Дивеев — хорошее приобретение»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от новичка команды Игоря Дивеева.
Ранее сине-бело-голубые обменяли форварда Лусиано Гонду в ЦСКА на Дивеева. 26-летний защитник подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29.
«Немного успели пообщаться, но я его знаю по работе в Уфе, мы знакомы. С точки зрения определенных требований и того, как строится наша работа, Игорь знает, но, конечно, мы поговорим о некоторых нюансах, потому что в «Уфе» была одна схема, одни требования, а здесь есть определенные изменения. Игорь очень опытный игрок, естественно, мы надеемся, что он нам поможет. Нам нужен был игрок с российским паспортом хорошего уровня. И в этом отношении, я думаю, что он — хорошее приобретение для нас», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.
В сезоне-2025/26 Дивеев провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами. Он выступал за ЦСКА с лета 2019 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1