Семак: «Зениту» нужен был игрок с российским паспортом хорошего уровня. И Дивеев — хорошее приобретение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от новичка команды Игоря Дивеева.

Ранее сине-бело-голубые обменяли форварда Лусиано Гонду в ЦСКА на Дивеева. 26-летний защитник подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29.

«Немного успели пообщаться, но я его знаю по работе в Уфе, мы знакомы. С точки зрения определенных требований и того, как строится наша работа, Игорь знает, но, конечно, мы поговорим о некоторых нюансах, потому что в «Уфе» была одна схема, одни требования, а здесь есть определенные изменения. Игорь очень опытный игрок, естественно, мы надеемся, что он нам поможет. Нам нужен был игрок с российским паспортом хорошего уровня. И в этом отношении, я думаю, что он — хорошее приобретение для нас», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

В сезоне-2025/26 Дивеев провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами. Он выступал за ЦСКА с лета 2019 года.