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Семак: «Зениту» нужен был игрок с российским паспортом хорошего уровня. И Дивеев — хорошее приобретение»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от новичка команды Игоря Дивеева.

Ранее сине-бело-голубые обменяли форварда Лусиано Гонду в ЦСКА на Дивеева. 26-летний защитник подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29.

«Немного успели пообщаться, но я его знаю по работе в Уфе, мы знакомы. С точки зрения определенных требований и того, как строится наша работа, Игорь знает, но, конечно, мы поговорим о некоторых нюансах, потому что в «Уфе» была одна схема, одни требования, а здесь есть определенные изменения. Игорь очень опытный игрок, естественно, мы надеемся, что он нам поможет. Нам нужен был игрок с российским паспортом хорошего уровня. И в этом отношении, я думаю, что он — хорошее приобретение для нас», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

В сезоне-2025/26 Дивеев провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами. Он выступал за ЦСКА с лета 2019 года.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Сергей Семак
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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