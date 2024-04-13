Семак — о судействе Иванова в матче с «Краснодаром»: «Лучше промолчать, а то еще дисквалифицируют»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о судействе в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

«Не хочется обсуждать судей. Все прекрасно все видели сегодня. В данном случае лучше промолчать, а то еще дисквалифицируют. Не подхожу к судьям. Мы же никак не можем повлиять», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.