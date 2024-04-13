«Локомотив» — ЦСКА: Обляков не забил в пустые ворота

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков не забил в пустые ворота в матче с «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ.

После подачи с углового хавбек армейцев остался один на дальней штанге и не смог переправить мяч в ворота.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.