Синицын: «Сейчас не хочется думать о том, как «Краснодару» можно заменить Сперцяна»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын ответил на вопрос, как команда будет адаптироваться к возможному уходу полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Эти разговоры идут уже полтора года, но пока что Сперцян в команде. Сейчас не хочется думать о том, как его можно заменить. Может, у руководства есть на карандаше кто-то из академии. Если действительно есть предметный разговор и договоренность выкупа в Европу, то у «Краснодара» есть еще целый год на поиск замены. К тому же, сейчас есть сложности с переходом игроков из РПЛ», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.