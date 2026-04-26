Дивеев о чемпионской гонке в РПЛ: «Она будет до последнего тура — сто процентов!»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал игру против «Ахмата» в 27-м туре чемпионата России.

Матч прошел 26 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Первые 20 минут, которые мы выдали, забили два гола, а потом, видимо, в подсознании началось такое, что контролировали мяч, больше стали разворачивать, больше играли на удержание счета. Это неправильно, поэтому надо было больше обострять, дожимать соперника и забивать моменты», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Дивеева.

Футболист также рассказал, что смотрел матч «Краснодара» с махачкалинским «Динамо» (2:1) до приезда на стадион, после чего полностью готовился к игре.

«Чемпионская гонка? Она будет до последнего тура — это сто процентов! У нас осталось три финала, и мы должны все игры стараться выигрывать, готовиться к ним, разбирать соперников, как играть с ними, и навязывать свою игру», — добавил он.

«Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. В трех заключительных турах РПЛ питерская команда сыграет против ЦСКА, «Сочи» и «Ростова».

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