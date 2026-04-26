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26 апреля, 23:19

Дивеев о чемпионской гонке в РПЛ: «Она будет до последнего тура — сто процентов!»

Алина Савинова

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал игру против «Ахмата» в 27-м туре чемпионата России.

Матч прошел 26 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Первые 20 минут, которые мы выдали, забили два гола, а потом, видимо, в подсознании началось такое, что контролировали мяч, больше стали разворачивать, больше играли на удержание счета. Это неправильно, поэтому надо было больше обострять, дожимать соперника и забивать моменты», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Дивеева.

Футболист также рассказал, что смотрел матч «Краснодара» с махачкалинским «Динамо» (2:1) до приезда на стадион, после чего полностью готовился к игре.

«Чемпионская гонка? Она будет до последнего тура — это сто процентов! У нас осталось три финала, и мы должны все игры стараться выигрывать, готовиться к ним, разбирать соперников, как играть с ними, и навязывать свою игру», — добавил он.

«Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. В трех заключительных турах РПЛ питерская команда сыграет против ЦСКА, «Сочи» и «Ростова».

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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