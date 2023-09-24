В концовке матча «Зенит» — «Локомотив» между игроками произошла потасовка

На 90+5-й минуте матча 9-го тура РПЛ между игроками «Зенита» и «Локомотива» при счете 1:2 произошла массовая потасовка.

Инцидент начался после того, как защитник «Локомотива» Максим Ненахов нарушил правила против полузащитника «Зенита» Вендела в центре поля и сам оказался на газоне.

К сопернику подбежал защитник «Локо» Наир Тикнизян и толкнул его. Арбитр матча Владимир Москалев сразу показал Тикнизяну желтую карточку, которая стала для него второй (первая — за снятую майку при праздновании гола незадолго до этого).

Во время выяснения отношений Вендел схватил рукой за горло капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

В потасовке активно участвовал форвард «Зенита» Иван Сергеев, но добраться до кричавшего Тикнизяна нападающему не повзолили свои и чужие игроки.

Помимо Тикнизяна, после потасовки желтую карточку получил Вендел.

Тикнизян по пути под трибуну аплодировал трибунам и показал большой палец.