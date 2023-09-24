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Сегодня, 18:40

В концовке матча «Зенит» — «Локомотив» между игроками произошла потасовка

Ана Горшкова
Корреспондент
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На 90+5-й минуте матча 9-го тура РПЛ между игроками «Зенита» и «Локомотива» при счете 1:2 произошла массовая потасовка.

Инцидент начался после того, как защитник «Локомотива» Максим Ненахов нарушил правила против полузащитника «Зенита» Вендела в центре поля и сам оказался на газоне.

К сопернику подбежал защитник «Локо» Наир Тикнизян и толкнул его. Арбитр матча Владимир Москалев сразу показал Тикнизяну желтую карточку, которая стала для него второй (первая — за снятую майку при праздновании гола незадолго до этого).

Во время выяснения отношений Вендел схватил рукой за горло капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

В потасовке активно участвовал форвард «Зенита» Иван Сергеев, но добраться до кричавшего Тикнизяна нападающему не повзолили свои и чужие игроки.

Помимо Тикнизяна, после потасовки желтую карточку получил Вендел.

Тикнизян по пути под трибуну аплодировал трибунам и показал большой палец.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Локомотив
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
7
4
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«Зенит» — «Локомотив»: арбитр Москалев не удалил Кассьерру
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
9
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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Спартак – Динамо
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ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

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Оренбург

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Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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