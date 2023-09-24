«Ростов» — ЦСКА: игрок армейцев Келвен отыграл один мяч

Бразильский защитник ЦСКА Келвен забил на 26-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» — 1:2.

Милан Гайич навесил с левого фланга в штрафную, а Келлвен в касание пробил в ближний угол.