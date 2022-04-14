Семак: «Я не согласен с Аршавиным, что ближайшие 2 тура станут определяющими в борьбе за золото»

Семак отреагировал на слова Аршавина о ближайших матчах чемпионата России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что ближайшие два тура не станут определяющими в борьбе за чемпионство России.

«Я не согласен с Аршавиным, что ближайшие 2 тура станут определяющими в борьбе за золото.

Буду ли сегодня на матче СКА? Посмотрим. Надеюсь, получится. Хоккей в этой серии очень интересный, сегодня будет жарко", — рассказал Семак.

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» (49) идет на второй позиции, ЦСКА (43) занимает третью строчку.

Сегодня, 14 апреля, между хоккейными клубами СКА и ЦСКА состоится финальный матч Западной конференции. Счет в серии — 3-3.