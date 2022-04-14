Семак: «Я не стал бы говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ. Наши результаты даются нам тяжелым трудом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что его команда не доминирует в чемпионате России.

«Я бы не стал говорить о нашем доминировании в лиге, наши результаты даются тяжелым трудом. Мы должны делать свою работу, а говорить всегда есть кому.

С точки зрения результата, матч с «Ахматом» был приятным для нас, удалось победить и сохранить отрыв от «Динамо». Сейчас ситуация та же, все мысли о победах в следующих матчах. Сейчас каждая игра как финал», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 16 апреля, начало — в 16.30 (мск).

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 52 очками в 24 играх. У идущего на втором месте «Динамо» 49 очков в 24 матчах.