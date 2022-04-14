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Семак: «Я не стал бы говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ. Наши результаты даются нам тяжелым трудом»

Семак считает, что «Зенит» не доминирует в чемпионате России
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что его команда не доминирует в чемпионате России.

«Я бы не стал говорить о нашем доминировании в лиге, наши результаты даются тяжелым трудом. Мы должны делать свою работу, а говорить всегда есть кому.
С точки зрения результата, матч с «Ахматом» был приятным для нас, удалось победить и сохранить отрыв от «Динамо». Сейчас ситуация та же, все мысли о победах в следующих матчах. Сейчас каждая игра как финал», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 16 апреля, начало — в 16.30 (мск).

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 52 очками в 24 играх. У идущего на втором месте «Динамо» 49 очков в 24 матчах.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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