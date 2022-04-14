Денис Бояринцев назвал плюсы от отъезда легионеров из клубов РПЛ

Бывший российский футболист Денис Бояринцев прокомментировал отъезд легионеров из российского чемпионата.

«Если брать в целом, то у нас хороший уровень показывает процентов 30 иностранцев. Большой плюс в том, что уйдут легионеры, которых могут заменить наши ребята. Это уже показывает «Ростов», «Краснодар» «Крылья Советов». Есть свой ресурс, благодаря которому можно заменить большую часть легионеров», — цитирует Бояринцева «Газета.Ru».

Экс-спортсмен считает, что у молодежи появится больше шансов проявить себя в связи с отъездом легионеров.

«Может, уровень чемпионата упадет, но есть возможность проявить себя ближайшему резерву, воспитанникам наших школ. Да и вообще — это хороший шанс для игроков с российским паспортом. Я за свою карьеру видел много молодых и перспективных ребят, которые не получали шансов в своих родных командах, им приходилось уходить, скитаться», — добавил Бояринцев.

Российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Почти все иностранные игроки покинули российские клубы.