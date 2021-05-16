Главный тренер «Урала» назвал качественным судейство в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

— Игра разделилась на до и после удаления. Большую часть времени играли в меньшинстве. Держались до последнего, но, к сожалению, не смогли устоять до конца. Матч получился сложным.

— Замена Бикфалви была тактической или вынужденной?

— У него было повреждение, поэтому и заменили. Причина медицинская.

— Согласны с удалениями? Как вам судейство?

— Судейство качественное, хорошее. Пока не посмотрел повторы, не могу комментировать. Конечно, обидно. Тяжело играть с двумя удалениями, такое случается редко, сегодня получилось так.

(Владимир Пушкарев)