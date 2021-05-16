Главный тренер «Урала» назвал качественным судейство в матче с «Локомотивом»
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
— Игра разделилась на до и после удаления. Большую часть времени играли в меньшинстве. Держались до последнего, но, к сожалению, не смогли устоять до конца. Матч получился сложным.
— Замена Бикфалви была тактической или вынужденной?
— У него было повреждение, поэтому и заменили. Причина медицинская.
— Согласны с удалениями? Как вам судейство?
— Судейство качественное, хорошее. Пока не посмотрел повторы, не могу комментировать. Конечно, обидно. Тяжело играть с двумя удалениями, такое случается редко, сегодня получилось так.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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