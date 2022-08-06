Шалимов ответил на вопрос о возможной отставке: «В понедельник будет все понятно»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов после завершения матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2) ответил на вопрос о возможной отставке.

— Плохие итоги. Привезли себе голы. Второй тайм надо было рисковать, перешли на четыре защитника. Нам повезло, что они не забили третий мяч. Они давали нам шансы, могли сделать 2:1. Результат неудовлетворительный, но по игре. Все плохо пока.

Надо было рисковать и добавлять второго нападающего во втором тайме. Риск был понятен. На просторе «Спартак» очень опасный. Нам повезло, но нам надо было рисковать.

— Не пора ли вам уйти в отставку?

— Мы решим. В понедельник будет все понятно.

По предсезоннке ничего не предвещало такого начала. Думаю, в понедельник что-то произойдет. Мы встречаемся с руководством, будем обсуждать.

«Урал» проиграл четвертый матч подряд и занимает последнее, 16-е место в таблице, не набрав ни одного очка.