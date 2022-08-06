В «Спартаке» объяснили, почему клуб не стал подавать апелляцию в CAS на решение ФИФА
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему клуб не стал подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА в отношении выступающих в России иностранных футболистов.
— 8 российских клубов подали аппеляцию в CAS на решение ФИФА, но почему «Спартака» нет среди этих клубов?
— Пока мы решили в этом не участвовать. Право подавать апелляцию остается за нами. Мы всегда можем этим воспользоваться.
— Нет ощущения, что Ваноли сбежал?
— То, о чем мы говорили, почему он или мы приняли решение о совместном расставании, ничего не меняется.
— Стали ли судьи лояльнее к «Спартаку»?
— Какие словесные интервенции. Я не знаю, мы просто планомерно двигаемся вместе с судейским комитетом по пониманию тех правил игры, которые у нас есть. Очень много нововведений. Понятно, что игроки, может быть, не в курсе этими нововведений. Поэтому на встрече нам подробно разъяснили дополнительно введенные критерии. Правила игры — небольшая книжечка. Все регламентируется дополнительными критериями, которые вводит ФИФА и УЕФА. Мы поняли со своей стороны сложность работы арбитров. Ни в коем случае не критикуем судей. Но хотим и будем в рамках конструктивного диалога получать те разъяснения, которые нам необходимы для понимания ситуации.
В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года. 8 российских клубов — «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов» — подали апелляции на это решение в CAS.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0