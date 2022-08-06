В «Спартаке» объяснили, почему клуб не стал подавать апелляцию в CAS на решение ФИФА

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему клуб не стал подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА в отношении выступающих в России иностранных футболистов.

— 8 российских клубов подали аппеляцию в CAS на решение ФИФА, но почему «Спартака» нет среди этих клубов?

— Пока мы решили в этом не участвовать. Право подавать апелляцию остается за нами. Мы всегда можем этим воспользоваться.

— Нет ощущения, что Ваноли сбежал?

— То, о чем мы говорили, почему он или мы приняли решение о совместном расставании, ничего не меняется.

— Стали ли судьи лояльнее к «Спартаку»?

— Какие словесные интервенции. Я не знаю, мы просто планомерно двигаемся вместе с судейским комитетом по пониманию тех правил игры, которые у нас есть. Очень много нововведений. Понятно, что игроки, может быть, не в курсе этими нововведений. Поэтому на встрече нам подробно разъяснили дополнительно введенные критерии. Правила игры — небольшая книжечка. Все регламентируется дополнительными критериями, которые вводит ФИФА и УЕФА. Мы поняли со своей стороны сложность работы арбитров. Ни в коем случае не критикуем судей. Но хотим и будем в рамках конструктивного диалога получать те разъяснения, которые нам необходимы для понимания ситуации.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года. 8 российских клубов — «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов» — подали апелляции на это решение в CAS.