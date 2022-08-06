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В «Спартаке» объяснили, почему клуб не стал подавать апелляцию в CAS на решение ФИФА

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему клуб не стал подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА в отношении выступающих в России иностранных футболистов.

— 8 российских клубов подали аппеляцию в CAS на решение ФИФА, но почему «Спартака» нет среди этих клубов?

— Пока мы решили в этом не участвовать. Право подавать апелляцию остается за нами. Мы всегда можем этим воспользоваться.

— Нет ощущения, что Ваноли сбежал?

— То, о чем мы говорили, почему он или мы приняли решение о совместном расставании, ничего не меняется.

— Стали ли судьи лояльнее к «Спартаку»?

— Какие словесные интервенции. Я не знаю, мы просто планомерно двигаемся вместе с судейским комитетом по пониманию тех правил игры, которые у нас есть. Очень много нововведений. Понятно, что игроки, может быть, не в курсе этими нововведений. Поэтому на встрече нам подробно разъяснили дополнительно введенные критерии. Правила игры — небольшая книжечка. Все регламентируется дополнительными критериями, которые вводит ФИФА и УЕФА. Мы поняли со своей стороны сложность работы арбитров. Ни в коем случае не критикуем судей. Но хотим и будем в рамках конструктивного диалога получать те разъяснения, которые нам необходимы для понимания ситуации.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года. 8 российских клубов — «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов» — подали апелляции на это решение в CAS.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
ФИФА
1
3
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
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Федор Смолов

Федор Смолов

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Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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