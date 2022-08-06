Абаскаль: «Наши самые сложные матчи будут впереди»

Абаскаль не считает, что матч с «Уралом» был легким

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что самые сложные матчи команды будут впереди.

— Не считаете ли вы, что это ваша самая легкая победа?

— Есть два важных момента. Первый — Урал не заслуживал поражения в матче с Краснодаром. Они играли хорошо. Не зря вратарь Краснодара был признан лучшим игроком того тура. Второй — у них достаточно четкая игровая модель. У нас отличную работу провели литвинов, Хлусевич, Денисов, удавалось хорошо закрывать зоны в центре поля.

Ни один матч не является легким. Соперники с каждым разом узнают тебя все лучше и лучше. Становится сложнее. Наши самые сложные матчи будут впереди.