Агент Кварацхелии проведет встречу со спортдиром «Аякса»

Как стало известно «СЭ», агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели в ближайшее время проведёт встречу со спортивным директором амстердамского «Аякса» Марком Овермарсом.

Голландский клуб заинтересован в приобретении игрока в ходе летнего трансферного окна. Ранее Tuttomercatoweb сообщил, что в 20-летнем футболисте также заинтересованы «Аталанта», «Ювентус», «Милан», «Интер» и дортмундская «Боруссия».

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 21 матч за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.