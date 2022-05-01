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Тренер «Уфы» Стукалов: «У Беленова что-то серьезное, прогноз неутешительный»

Стукалов сообщил, что у голкипера Беленова серьезная травма
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

— Я считаю, что и до и после удаления, команда имела полное преимущество над соперником. Моменты, которые у нас были, надо было реализовывать. Лантратов — лучший игрок «Химок». Мы должны были выигрывать.

— Как Беленов?

— Я думаю, серьезная травма.

— В скорую не обращались с Беленовым?

— Там что-то серьезное, но мы справились своими силами. Прогноз неутешительный. Только МРТ может показать. Там попало в два места — голеностоп и колено.

Беленов покинул поле на 15-й минуте, вместо него вышел Антон Чичкан. Голкипер получил травму после грубого подката защитника химчан Эльмира Набиуллина.

Вратарь смог уйти за пределы поля лишь при помощи врачей. Набиуллин получил прямую красную карточку за фол.

Александр Беленов
ФК Уфа
ФК Химки
Алексей Стукалов
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
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