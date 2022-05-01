Стукалов: «Когда соперник глубоко садится, Иванов для нас ключевая фигура»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) объяснил, почему полузащитник Олег Иванов остается на скамейке запасных.

— Олег Иванов на замене. Почему не выходит в старте?

— Это зависит от ситуации, где нужно больше разыграть. Олег — квалифицированный футболист и, когда соперник глубоко садится, он для нас ключевая фигура. Когда мы играем 11 в 11 мы ставим команде ниже прессинг.

35-летний Иванов в этом сезоне провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 2 передачи.