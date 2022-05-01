Стукалов: «Когда соперник глубоко садится, Иванов для нас ключевая фигура»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) объяснил, почему полузащитник Олег Иванов остается на скамейке запасных.
— Олег Иванов на замене. Почему не выходит в старте?
— Это зависит от ситуации, где нужно больше разыграть. Олег — квалифицированный футболист и, когда соперник глубоко садится, он для нас ключевая фигура. Когда мы играем 11 в 11 мы ставим команде ниже прессинг.
35-летний Иванов в этом сезоне провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 2 передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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