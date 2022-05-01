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Стукалов: «Когда соперник глубоко садится, Иванов для нас ключевая фигура»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) объяснил, почему полузащитник Олег Иванов остается на скамейке запасных.

— Олег Иванов на замене. Почему не выходит в старте?

— Это зависит от ситуации, где нужно больше разыграть. Олег — квалифицированный футболист и, когда соперник глубоко садится, он для нас ключевая фигура. Когда мы играем 11 в 11 мы ставим команде ниже прессинг.

35-летний Иванов в этом сезоне провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 2 передачи.

Олег Иванов (футбол)
ФК Уфа
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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