Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:33

Абаскаль: «Каждый футболист должен чувствовать свою значимость и вовлеченность в общее дело»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о важности хорошей атмосферы в команде.

«Я очень рад, что игроки отмечают хорошую атмосферу в коллективе, что они ее чувствуют. Мы стараемся понять их, так сказать, залезть им в голову. Чтобы им было комфортно, удобно.

Я, как тренер, не считаю, что один конкретный метод работает. Мы стараемся комбинировать, использовать разные подходы. Чем лучше мы будем понимать футболистов, тем будет лучше для общего дела. Мы постоянно находимся радом, постоянно в контакте, и каждый футболист должен чувствовать свою значимость и вовлеченность в общее дело. Из этого складывается общий успех», — рассказал испанский тренер в интервью клубной пресс-службе.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cREyJOB2tFw
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Абаскаль о новом контракте со «Спартаком»: «Это подтверждение того, что мы идем правильной дорогой»
Абаскаль рассказал о ходе адаптации Тавареша и Дуарте в «Спартаке»
Абаскаль рассказал, как проходит восстановление Мозеса и Умярова после травмы
Агент ответил на вопрос о продлении контракта Кайо с «Краснодаром»
Агент Жемалетдинова: «Вернется в строй — принесет пользу. Но до первого матча далеко»
Владимир Быстров: «Баринов, откровенно говоря, не усиление для «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев: «У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии»

Абаскаль рассказал, как проходит восстановление Мозеса и Умярова после травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости