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Гаджиев: «У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии»

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил перспективы защитника ЦСКА Игоря Дивеева заиграть в Англии.

«У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии. Английский футбол боевой, там много борьбы. Центральные защитники сейчас в цене. Особенно те, кто хорошо играют головой. Выиграет ли он конкуренцию у тех, кто сейчас играет — ответить не могу. В средних командах он точно бы смог получать игровое время», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Дивеев провел 10 матчей за ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России и отметился одним забитым голом.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-u-diveeva-est-zadatki-chtobyi-zaigrat-v-anglii
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
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