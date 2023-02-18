Гаджиев: «У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии»
Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил перспективы защитника ЦСКА Игоря Дивеева заиграть в Англии.
«У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии. Английский футбол боевой, там много борьбы. Центральные защитники сейчас в цене. Особенно те, кто хорошо играют головой. Выиграет ли он конкуренцию у тех, кто сейчас играет — ответить не могу. В средних командах он точно бы смог получать игровое время», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.
Дивеев провел 10 матчей за ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России и отметился одним забитым голом.
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|
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|11
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|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
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|
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|7
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|
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|17
|7
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|
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|
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|5
|5
|7
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|
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
|17
|1
|3
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|7-30
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|
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Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
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|6
|
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