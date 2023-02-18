Гаджиев: «У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии»

Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил перспективы защитника ЦСКА Игоря Дивеева заиграть в Англии.

«У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии. Английский футбол боевой, там много борьбы. Центральные защитники сейчас в цене. Особенно те, кто хорошо играют головой. Выиграет ли он конкуренцию у тех, кто сейчас играет — ответить не могу. В средних командах он точно бы смог получать игровое время», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Дивеев провел 10 матчей за ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России и отметился одним забитым голом.