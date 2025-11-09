Черчесов: «Я повышал голос на арбитра? Боже упаси. Я очень корректно себя вел»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о судействе в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

— Не показалось, что «Спартак» вас опасался? Они играли сегодня более прагматично.

— Я не могу ответить на данный вопрос. Мы четко понимали, что мы хотим. Увидел, что мы наигрывали. Это не балет, когда ты отрепетировал и показал на сцене все выступление. В футболе есть соперник. Соперник поблагодарил команду за игру, не повышал голос. Ошибки мы разберем.

— Сегодня повышали голос и вы, и Станкович на арбитра.

— Я повышал? Боже упаси. Вы по-моему наговариваете. Я очень корректно себя вел.

Главным арбитром матча «Ахмат» — «Спартак» был Артем Чистяков.