9 ноября, 20:15

Черчесов: «Я повышал голос на арбитра? Боже упаси. Я очень корректно себя вел»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о судействе в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

— Не показалось, что «Спартак» вас опасался? Они играли сегодня более прагматично.

— Я не могу ответить на данный вопрос. Мы четко понимали, что мы хотим. Увидел, что мы наигрывали. Это не балет, когда ты отрепетировал и показал на сцене все выступление. В футболе есть соперник. Соперник поблагодарил команду за игру, не повышал голос. Ошибки мы разберем.

— Сегодня повышали голос и вы, и Станкович на арбитра.

— Я повышал? Боже упаси. Вы по-моему наговариваете. Я очень корректно себя вел.

Пабло Солари сделал дубль в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; с &laquo;Ахматом&raquo;.«Спартак» выиграл в Грозном впервые за четыре года. У Станковича 4 победы в 5 матчах

Главным арбитром матча «Ахмат» — «Спартак» был Артем Чистяков.

Станислав Черчесов
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
  • Дамир Carlos

    То есть когда этот пес кричит это корректное поведение, когда Семак кричит на судей это "тренер на ногах", про истерики Карпина или Рахимова с бровки вообще никто внимания не обращает, зато когда как довести Станковича вопросами про судей это "недостойное поведение"?

    10.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Я девочка из балета.. Я не умею кричать..

    09.11.2025

  • Saypin

    корона жмет

    09.11.2025

  • Феликс_Забанен

    это сарказм иои он правда невдупляет ?

    09.11.2025

