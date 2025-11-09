Футбол
9 ноября, 17:25

Станкович — об отказе от ротации после матча с «Локомотивом»: «Хотим продолжить серию»

Алина Савинова

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему принял решение не проводить ротацию перед матчем 15-го тура чемпионата России с «Ахматом».

6 ноября красно-белые обыграли «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Команда провела хороший матч с «Локомотивом», одержала уверенную победу, поэтому решили, чтобы играли те же самые ребята. Хотим продолжить серию. У ребят было два дня на восстановление, поэтому не думаю, что с этим могут быть какие-то проблемы», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет в Грозном на «Ахмат Арене». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Деян Станкович
