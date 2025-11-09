Футбол
9 ноября, 17:43

Станкович — об отмене красной карточки Мелкадзе: «Ни в одной стране мира таких случаев не знаю»

Алина Савинова

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович перед матчем 15-го тура РПЛ с «Ахматом» прокомментировал решение КДК РФС по отмене красной карточки нападающего грозненцев Георгия Мелкадзе.

Мелкадзе был удален на 59-й минуте игры 14-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:2) после контакта с Ираклием Манеловым.

«Честно говоря, ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое происходит только здесь. Я счастлив за игрока, что он может сыграть, потому что я понимаю его чувства. Если он несправедливо был удален и карточка была отменена, то, конечно, это здорово. Но это означает, что шесть человек, которые обслуживали игру, ошиблись, плюс еще ВАР. Эта ошибка была признана. И это открывает очень много других вопросов, но не мне на эту тему рассуждать», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Матч «Ахмат» — «Спартак» проходит в Грозном на «Ахмат Арене». «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Георгий Мелкадзе
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
  • Дмитрий Ермолаев

    Лет 10 назад не помню какого игрока Рубина тоже удалили. После игры все единогласно признали, что удаление было ошибочным, но сказали, что отменить его никак не могут. Видимо выборочно все-таки могут отменять

    09.11.2025

  • Derbist

    Правильно меркует.

    09.11.2025

  • Псевдоним

    Станкович прав, люди работали , получали деньги за свою работу, а по факту их работу признали браком. Необходимо наказывать рублем. Причем особенно часто красные карточки отменяют именно перед матчем со Спартаком.

    09.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Человек измученный нарзаном

    09.11.2025

  • 555 555

    Так мы в сказке живём!

    09.11.2025

    • Станкович — об отказе от ротации после матча с «Локомотивом»: «Хотим продолжить серию»

    «Ахмат» — «Спартак»: Солари открыл счет на 36-й минуте
