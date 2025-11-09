Станкович — об отмене красной карточки Мелкадзе: «Ни в одной стране мира таких случаев не знаю»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович перед матчем 15-го тура РПЛ с «Ахматом» прокомментировал решение КДК РФС по отмене красной карточки нападающего грозненцев Георгия Мелкадзе.

Мелкадзе был удален на 59-й минуте игры 14-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:2) после контакта с Ираклием Манеловым.

«Честно говоря, ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое происходит только здесь. Я счастлив за игрока, что он может сыграть, потому что я понимаю его чувства. Если он несправедливо был удален и карточка была отменена, то, конечно, это здорово. Но это означает, что шесть человек, которые обслуживали игру, ошиблись, плюс еще ВАР. Эта ошибка была признана. И это открывает очень много других вопросов, но не мне на эту тему рассуждать», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

