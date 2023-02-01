Абаскаль: «Думаю, за три недели мы сможем вписать Дуарте и Тавареша»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о защитниках Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

— Вы сказали, что Таварешем и Дуарте закрыли трансферную кампанию. Как сильно новички отстают от остальных футболистов в плане формы?

— Трансферная кампания закрыта, да. Двое ушли, двое пришли. Это разные игроки. Оба молоды, но с хорошим опытом. Конечно, им потребуется время. Возможно, больше, чем остальным. Мы пытаемся объяснить им наши принципы, динамику. Проблем нет. Думаю, за 3 недели мы сможем их вписать.

«Спартак» 24 января официально оформил трансферы парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с парагвайцем подписан до 2027 года, контракт португальца — до 2026 с опцией продления на год.