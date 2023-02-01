Карпин назвал целью «Ростова» занять первое место в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал целью клуба занять первое место в РПЛ.

— Какая главная задача у «Ростова»?

— Как можно быстрее набрать очки, что обезопасят нас от стыков — была такова. А теперь — снова набирать очки и быть как можно выше. Задачу выиграть каждый матч никто не снимал. Пятерка, тройка — таких ультиматумов и задач нет. Не ставлю задачу быть первыми или вторыми. Цель — занять первое место, но не задача.

— У вас завтра день рождения. Какая задача на день рождения?

— Никаких, кроме подготовки к сезону. Дадим сыграть тем, кому хотим, распределим нагрузку посмотрим ребят в деле. Задачи выиграть игру завтра нет.

— На Зимнем кубке РПЛ будет возможность запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

— Во время предсезонки нормально — прикольно. Мы идем в сторону автоматических офсайдов. ВАР получает деньги за свою работу. Если еще кто-то из клубов будет подталкивать судей к просмотру, тогда зачем судьи? Это бред сумасшедшего. Чистое время? Не думаю, что что-то поменяется. Не вижу разницы.

— Бывали ли случаи, когда именно на таких предсезонных турнирах игрок вас убеждал в своей состоятельности?

— Конечно, такие случаи были. Особенно это касается молодых. По итогам матчей поймем, кого оставить работать с основой.

В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.