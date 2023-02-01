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Сегодня, 14:45

Карпин назвал целью «Ростова» занять первое место в РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал целью клуба занять первое место в РПЛ.

— Какая главная задача у «Ростова»?

— Как можно быстрее набрать очки, что обезопасят нас от стыков — была такова. А теперь — снова набирать очки и быть как можно выше. Задачу выиграть каждый матч никто не снимал. Пятерка, тройка — таких ультиматумов и задач нет. Не ставлю задачу быть первыми или вторыми. Цель — занять первое место, но не задача.

— У вас завтра день рождения. Какая задача на день рождения?

— Никаких, кроме подготовки к сезону. Дадим сыграть тем, кому хотим, распределим нагрузку посмотрим ребят в деле. Задачи выиграть игру завтра нет.

— На Зимнем кубке РПЛ будет возможность запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

— Во время предсезонки нормально — прикольно. Мы идем в сторону автоматических офсайдов. ВАР получает деньги за свою работу. Если еще кто-то из клубов будет подталкивать судей к просмотру, тогда зачем судьи? Это бред сумасшедшего. Чистое время? Не думаю, что что-то поменяется. Не вижу разницы.

— Бывали ли случаи, когда именно на таких предсезонных турнирах игрок вас убеждал в своей состоятельности?

— Конечно, такие случаи были. Особенно это касается молодых. По итогам матчей поймем, кого оставить работать с основой.

В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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 12
П
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Спартак

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Спартак

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Краснодар

 6
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