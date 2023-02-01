Абаскаль ответил на вопрос об интересе «Севильи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос об интересе «Севильи».

— «СЭ» сообщил, что вами интересовалась «Севилья». Так ли это?

— Спасибо за вопросы по турниру... В Севилье сейчас холодно. А здесь погода отличная.

33-летний специалист возглавил красно-белых в июне 2022 года. «Спартак» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ (36 очков).