Главный тренер «Сочи» прокомментировал волевую победу над «Ахматом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итог встречи 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (3:2).

«Не нравится уступать в счете. Мы знали, что нам противостоит команда сложная, жесткая, но без характера и проявления морально-волевых не добиться побед. Поздравляем с победой болельщиков, фанатов. Для них и для нас игра была захватывающей», — цитирует тренера сайт сочинцев.

«Сочи» поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков и на два балла опередив ЦСКА, у которого есть матч в запасе. В следующем туре команда Федотова 30 апреля в Казани сыграет с «Рубином».