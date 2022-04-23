Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ между армейцами и «Динамо».

«Тревожно мне за ЦСКА. Не нравится, как они действуют в обороне. Командной игры нет. Ничья для армейцев будет неплохим результатом. Атаки у армейцев захлебываются, наши импортные игроки перестали показывать интересный футбол. Сейчас они либо сдали, либо не хотят выкладываться полностью. Может, Березуцкие не справляются с этой бандой, может, не хватает им рычагов управления. А «Динамо» оставляет хорошее впечатление. У них футболисты двигаются, в футболе это самое главное. Они бегут вперед, заставляют работать ошибаться защитников соперника. Думаю, счет будет либо 0:0, либо 1:1», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА примет дома «Динамо» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ на ВЭБ Арене в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.