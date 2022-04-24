Агент Новосельцева: «У Ивана уже есть предложения от российских и турецких клубов»

Агент Новосельцева заявил, что у футболиста есть предложения от российских и турецких клубов

Александр Клюев, агент российского защитника Ивана Новосельцева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Новосельцев, как уже говорилось ранее, разорвал контракт с «Арсеналом» и стал свободным агентом. Сейчас Иван занимается индивидуально. Он держит себя в форме, тренируется почти каждый день. Как нынешний сезон закончится — перейдет в новую команду. В какую конкретно? Пока точно не могу вам сказать. Решение будет принято к началу лета. Нужно будет качественно все обсудить. У нас уже есть пару предложений от российских и турецких клубов. К нему действительно проявляют интерес. Без команды Новосельцев точно не останется», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний Новосельцев провел в составе «Арсенала» 15 матчей и забил один гол. Защитник играл за туляков с июля 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1 миллион евро.