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Агент Новосельцева: «У Ивана уже есть предложения от российских и турецких клубов»

Агент Новосельцева заявил, что у футболиста есть предложения от российских и турецких клубов
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Иван Новосельцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Клюев, агент российского защитника Ивана Новосельцева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Новосельцев, как уже говорилось ранее, разорвал контракт с «Арсеналом» и стал свободным агентом. Сейчас Иван занимается индивидуально. Он держит себя в форме, тренируется почти каждый день. Как нынешний сезон закончится — перейдет в новую команду. В какую конкретно? Пока точно не могу вам сказать. Решение будет принято к началу лета. Нужно будет качественно все обсудить. У нас уже есть пару предложений от российских и турецких клубов. К нему действительно проявляют интерес. Без команды Новосельцев точно не останется», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний Новосельцев провел в составе «Арсенала» 15 матчей и забил один гол. Защитник играл за туляков с июля 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1 миллион евро.

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15%

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X2

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1.40
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ЦСКА
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1.88
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Краснодар
Зенит

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Иван Новосельцев
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
4
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
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9
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10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
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13
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14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
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