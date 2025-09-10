Осинькин поддержал ужесточение лимита: «Это даст несколько рабочих мест нашим футболистам»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» поддержал возможное ужесточение лимита в РПЛ.

«Обратите внимание: эти футболисты в основном появляются в тех командах, где нет больших финансовых возможностей для приглашения легионеров. Ужесточение лимита отразится на 4-5 клубах, которые регулярно претендуют на чемпионство. Возможно, еще на «Рубине» и «Ахмате». Но для остальных ничего не изменится — у них нет ни желания, ни возможности собрать состав из иностранцев. Например, в «Крыльях» мы и не вспоминали о лимите. Так как в настоящий момент мы отстранены от международных турниров, хочется, чтобы это время было посвящено тому, чтобы сделать российских игроков сильнее. Лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам в каждом клубе», — сказал Осинькин «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.