Осинькин назвал книгу, которую порекомендует прочитать игрокам «Сочи»: «Она о пути, который необходимо пройти»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» высказался об идее министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования молодых футболистов посредством чтения книг.

— Еще одна инициатива от Минспорта — создать список книг для футболистов. А игроков можно заставить читать?

— Из-под палки — трудно. Но тренер, спортивные руководители и родители имеют возможность донести до детей, насколько важно быть образованным. Не знаю, в какой форме это сработает лучше. Но пробовать надо. Я, например, не выпускаю книги из рук, не представляю жизнь по-другому. Поэтому поддерживаю идею. Но повторюсь: из-под палки это сделать невозможно.

— Какую книгу посоветуете прочитать игрокам «Сочи»?

— «Алхимик» Пауло Коэльо. Она недавно мне попалась, хотя я ее уже читал. Но все равно открыл и перечитал на одном дыхании! Эта книга рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной, длинной, но ее необходимо преодолеть. Только так достигнешь цели.

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что министерство утвердит перечень рекомендуемых для российских футболистов книг.