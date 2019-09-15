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Главный тренер «Рубина» не считает риском выход Ташаева в стартовом составе

14:07
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Главный тренер «Рубина» испанец Эдуардо Докампо в преддверии матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» отметил, что тренерский штаб успел оценить уровень игры полузащитника Александра Ташаева в товарищеских матчах.

— Выход Александра Ташаева в старте риск? Я так не считаю, он выходил на поле в товарищеских матчах и мы за ним наблюдали, — сказал Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер». — Ждем очень много подборов, и нам как всегда нужен положительный результат.

Матч «Оренбург» — «Рубин» стартовал в Оренбурге в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проводит его текстовую трансляцию.

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