Тренер «Рубина» Артига о возможном уходе Даку: «В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал возможный уход нападающего Мирлинда Даку после матча с «Акроном» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

— Это был последний матч Даку за «Рубин»?

— Не знаю, посмотрим. Я тренер, все новости застали нас здесь, в Самаре. Помимо того, что Мирлинд — прекрасный футболист, он еще и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды. Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень. В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его, — приводит слова Артиги matchtv.ru.

В пятницу, 31 июля, появилась информация, что Даку близок к переходу в «Спартак». После игры в Самаре 28-летний футболист не смог сдержать эмоций.