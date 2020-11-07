Тренер «Ротора» объяснил, почему улыбался после удаления своего футболиста

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после гостевого матча 14-го тура Тинекофф — РПЛ с «Арсеналом» (1:1) не стал оценивать ошибку хорватского вратаря своей команды Йосипа Чондрича в моменте с голом Кирилла Панченко. При этом специалист объяснил, что вызывало улыбку на его лице во время удаления защитника Азата Байрыева. Главный судья Станислав Васильев показал футболисту две желтые карточки в первом тайме.

— Насколько велико доверие к Чондричу? — вопрос Хацкевичу.

— В принципе, таких ошибок не было, а этот гол еще надо посмотреть. Да, ему где-то надо увереннее играть на выходах, сохранять мяч у себя. Это все — через работу, а он недавно в нашей команде. В принципе, у нас два равноценных вратаря — кто сильнее, тот и играет.

— Вы улыбались после удаления Байрыева. Не считаете его предупреждения справедливыми?

— Первое предупреждение мне показалось таким. Второе — может быть. Но судья тоже должен оценивать степень серьезности нарушения. А получается — кто первый упал, тот и прав. (Артем Агапов)