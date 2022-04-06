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«Больше нервов, чем удовольствия». Карпин — о матче против «Крыльев Советов»

Валерий Карпин поделился мыслями после матча с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал перенесенный матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

— Ваше впечатление о матче?

— Больше нервов, чем удовольствия. Первый тайм понравился немного больше, чем второй. Не забитый пенальти чуть-чуть надломил настрой. Во второй половине игры выдержали нагрузку. Все ребята — молодцы.

— Сегодня была другая игра по стилистике. В этом плане было проще?

— Сегодня оборонялись больше, чем в прошлом матче. Эти игры нельзя сравнивать.

— Вы чередуете нападающих в составе. С чем это связано?

— По ряду причин. Это связано с соперником и с задачами, которые ставятся на матч.

«Ростов» набрал 25 очков и закрепился на 12-м месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 32 баллами остались на восьмой позиции.

Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/1947
Валерий Карпин
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