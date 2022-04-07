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«Ростов» — «Крылья Советов»: все голы матча 19-го тура РПЛ

Видео всех голов матча 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов»
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ростов» дома победил «Крылья Советов» (1:0) в перенесенной игре 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч в прошедшей встрече на 18-й минуте забил нападающий Николай Комличенко. На 27-й минуте форвард хозяев Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 32 баллами остались на восьмой позиции.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:0
Крылья Советов
Голы
Комличенко, 18 (1:0)
Нереализованный пенальти
Полоз 28
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин Глебов Байрамян Тугарев (Сухомлинов, 83) Лангович (Поярков, 70) Щетинин (Турищев, 83) Полоз (Селява, 60) Комличенко (Голенков, 70)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Божин Якуба (Витюгов, 82) Ежов Зиньковский (Соколов, 80) Сарвели (Пиняев, 63) Цыпченко (Глушенков, 63) Игнатьев (Коваленко, 63)
Предупреждения
Комличенко 44’, Сильянов 51’, Лангович 55’, Песьяков 90+3’  -  Ломаев 25’, Сарвели 29’, Ежов 35’, Глушенков 74’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Ширяев (Ставрополь)
ВАР
Матюнин (Москва) Еремин (Москва)

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И В Н П +/- О
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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