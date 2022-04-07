«Ростов» дома победил «Крылья Советов» (1:0) в перенесенной игре 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч в прошедшей встрече на 18-й минуте забил нападающий Николай Комличенко. На 27-й минуте форвард хозяев Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 32 баллами остались на восьмой позиции.