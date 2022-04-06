Черышев: «Судьям нужно больше работать и чаще обращаться к ветеранам судейства»

Футбольный тренер и эксперт Дмитрий Черышев высказался об итогах заседания судейского комитета РФС.

«Сколько в Европе российских судей? Кроме Карасева практически никого нет. Раньше их было много. Порядка трех-четырех судейских штабов постоянно участвовали в матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы. Сейчас же не хватает класса, уровня. Нужно работать над этим. Шанс у нас огромный. У нас всегда были хорошие судьи. Но в данный момент какую-то нить небольшую мы потеряли. Наши опытные судьи должны подсказывать, объяснять. Так же происходящее можно свалить и на постоянное обновление всяких регламентов. Отсюда судьи по-разному трактуют один и тот же эпизод. Судьям нужно больше работать и чаще обращаться к ветеранам судейства, которые, уверен, приложат максимум усилий, чтобы ошибки появлялись как можно реже. Давайте наберемся терпения!» — цитирует Черышева «РБ Спорт».

5 апреля ЭСК РФС признала три решения арбитров в 23-м туре Тинькофф РПЛ ошибочными, в том числе решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в игре со «Спартаком» (1:0). 6 апреля стало известно, что Карасев отстранен от работы на одну игру.