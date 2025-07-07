Главный тренер «Партизана» Благоевич сравнил «Динамо» с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уровне футбола в России.

«У России все хорошо с уровнем футбола. Сложно сравнивать два чемпионата. Но «Динамо» я могу сравнить сейчас с «Црвеной Звездой», — сказал Благоевич «СЭ».

BetBoom Братский кубок-2025 проходил в Москве с 30 июня по 5 июля. Участниками предсезонного турнира стали российские команды «Динамо» и ЦСКА и сербские клубы «Партизан» и ОФК.